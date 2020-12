Salernitana a Monza con l’aereo della Lazio: l’ira dei tifosi contro Lotito

La Salernitana è volta a Monza con il velivolo della Lazio. Duro comunicato degli ultras contro Lotito, è polemica

L’aereo della Lazio è stato usato dalla Salernitana per la trasferta di Serie B a Monza. Una mossa che non è affatto piaciuta ai tifosi campani, che si sono subito rivoltati sul web con commenti duri e un comunicato contro il patron.

Questa la nota dei gruppi ultrà della Salernitana: «Tutto ha un limite tranne l’indecenza. Inaccettabile! Ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi e della vostra strafottenza. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell’anima. State calpestando con insana arroganza l’orgoglio di una tifoseria intera. La nostra dignità sgualcita. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. Della vostra morale ne abbiamo le scatole piene. La misura è colma: ve ne dovete andare! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A DIFESA DELLA NOSTRA IDENTITÀ. A DIFESA DELLA NOSTRA GENTE. A DIFESA DELLA NOSTRA CITTÀ».