Sacchi DURISSIMO: «In Lazio Milan mi sono ILLUSO di una cosa, poi nella ripresa...». Le DICHIARAZIONI

Sacchi DURISSIMO dopo Lazio Milan: «Secondo tempo AVVILENTE, mi ero ILLUSO…». Le parole dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha criticato aspramente il Milan. L’ex allenatore rossonero, infatti, ha utilizzato parole molto forti per esprimere lo stato di forma della squadra allenata da Fonseca dopo la gara con la Lazio.

SACCHI – «Mi ero illuso vedendo il primo tempo con la Lazio: mi sembrava si muovessero discretamente bene. Mi sbagliavo, il secondo tempo è stato avvilente: una squadra che non si muoveva da squadra. Senza pressing, anche se in Italia il vero pressing lo fanno in pochi».