Sabatini sulla Roma: «La situazione è tossica, la partita di ieri è stata...»

Sabatini, l’ex dirigente si esprime con parole dure e forti sulla delicata situazione della Roma rilasciando queste considerazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato Walter Sabatini, il quale alla luce della brusca e delicata situazione della Roma rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – È un terreno tossico in questo momento. La verità la racconta il campo, ed è stato impietoso. È stato un segnale di dismissioni, di minimo di passione e impegno. È doloroso parlare oggi della Roma, mi dispiace per tutti ora. La squadra ha mollato Juric? Non mi è mai capitato ad assistere a un ammutinamento silenzioso dei giocatori che poi fanno la partita per penalizzare un tecnico. Ma la partita di ieri sembrava una dismissione di impegno, ma non credo che sia venuto in mente ai calciatori di penalizzare l’allenatore