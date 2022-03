Europei 2028 e 2032, la Russia lancia la sua candidatura

La Russia ha annunciato di voler presentare la sua candidatura per gli Europei 2028 e 2032: ecco tutti i dettagli

La Russia ha annunciato di voler presentare la sua candidatura per gli Europei 2028 e 2032. Stando a quanto riporta Sportmediaset, a confermarlo è stato il direttore generale della federazione Rubin Rustem Saymanov.

Queste le sue parole: «La RFU farà domanda per gli Europei 2028 e 2032. E questo non è uno scherzo. La vita continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo essere chiusi al confronto con UEFA e FIFA. Abbiamo organizzato tante gare ad alto livello. Ammetto che c’è molto tempo. Spero che la situazione cambierà e studieremo tutto. Abbiamo chiesto i documenti per studiare tutti i requisiti»