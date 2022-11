Russel Crowe: «Un privilegio l’amore che hanno i romani per me»

Russel Crowe ha parlato ai microfoni di Fanpage dell’amore per la città di Roma e per tutti i romani. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Cosa mi colpisce di Roma? Il modo in cui la gente mi tratta quando vengo qui a Roma mi confonde ogni volta: le persone sono così gentili e generose e hanno anche un grande senso dell’umorismo, è tutto bellissimo. Mi sento un po’ come lo zio di tutti, un vero privilegio. Vedermi consegnare un titolo solo per fare qualcosa che sento così naturale mi porta a non capire bene il motivo di questo riconoscimento, ma va bene così. Non smetterò mai di dire alla gente che devono assolutamente venire qui a Roma per vivere la città e per fortuna io stesso continuerò a visitarla».