Rummenigge: «Mourinho? Qualche anno fa voleva allenare il Bayern»

Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, ha svelato un retroscena su Mourinho e il Bayern

Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, ha svelato alcuni retroscena ai microfoni di Rai Sport. Le sue dichiarazioni.

BAYERN MONACO – «La filosofia del Bayern Monaco è stata sempre la stessa: avere successo, ma con i conti in ordine. Fa parte della cultura del calcio tedesco. Magari facciamo meno colpi grossi sul mercato, ma si può vincere anche la Champions League senza spendere delle grosse somme, come abbiamo dimostrato».

COLPI DI MERCATO – «Neuer in porta e Lewandowski come centravanti. È stata la formula che ha portato il Bayern in cima all’Europa».

MOURINHO – «Qualche anno fa voleva venire in Germania ad allenare il Bayern, ma non c’è mai stata la sensazione che potesse essere l’allenatore giusto per il Bayern. A me personalmente ha fatto sempre un’impressione buona. Spero che alla Roma abbia successo perché lui ha bisogno di vincere quotidianamente».