Rummenigge: «Abbiamo rispetto per la Lazio. Il passaggio del turno…»

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il dirigente del Bayern Rummenigge ha parlato anche del match contro la Lazio

Dopo il secco 4-1 dell’andata all’Olimpico, la Lazio si appresta a partire per Monaco di Baviera, dove affronterà il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Un match che appare già scritto, così come la qualificazione a favore dei bavaresi.

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge si è soffermato sulla sfida contro la Lazio: «Siamo attualmente campioni di tutto, ma la nostra forza è composta da due fattori. Il primo è la grande qualità, il secondo è che entriamo in campo rispettando tutti gli avversari, senza l’arroganza di pensare di aver già vinto. Nel calcio di oggi, con la pandemia in corso, non c’è differenza tra casa e trasferta, è come giocare in campo neutro. L’importante sarà avere rispetto per la Lazio come accaduto a Roma, è pur sempre la quarta in classifica dello scorso campionato».