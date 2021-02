Rummenigge: «Immobile ingiustamente criticato a Dortmund, è un giocatore di grande qualità»

Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del confronto tra Immobile e Lewandowski

IMMOBILE E LEWANDOWSKI – «Sono entrambi molto bravi. Il biancoceleste l’anno scorso ha fatto molto bene ed è stato il capocannoniere europeo, Lewandowski è stato il miglior giocatore del mondo. Sarà un bel confronto. Ciro ha giocato nel Dortmund, non ha trovato un’annata buona lì anche perché è stato ingiustamente criticato. Quella è stata una stagione complicata per tutto il Dortmund e mi è dispiaciuto per lui. In Italia ha dimostrato tutte le se qualità, è un giocatore che può fare la differenza».