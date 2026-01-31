Rugani Lazio, conferme sull’affare! E’ lui il prescelto in caso di addio di Romagnoli. Le ultime

Rugani Lazio, nuovo nome nel taccuino della dirigenza biancoceleste! Chance per il classe ’94 in caso di addio di Alessio Romagnoli: le ultime

La Lazio è attivamente coinvolta in un’importante trattativa di mercato, con il futuro di Alessio Romagnoli che potrebbe segnare l’inizio di nuovi arrivi in difesa. Il giocatore biancoceleste è attualmente in attesa del via libera dalla società per trasferirsi all’Al-Saad in Qatar. A svelare l’evoluzione della situazione è il giornalista Alfredo Pedullà, che ha riportato importanti novità.

Romagnoli in uscita, Rugani in arrivo?

Secondo quanto riferito, se Romagnoli dovesse trasferirsi in Qatar, la Lazio ha già messo gli occhi su Daniele Rugani della Juventus. I contatti tra i due club sono stati avviati, con l’operazione che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo qualora la squadra biancoceleste si piazzi tra le prime 12-13 posizioni in campionato. Anche Diogo Leite resta sullo sfondo come possibile obiettivo di mercato!

