Romagnoli verso l’Al-Sadd! Trattativa in fase avanzata per l’addio al centrale

Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha accettato verbalmente le condizioni proposte dall’Al-Sadd per il trasferimento di Alessio Romagnoli. La trattativa è ora in fase avanzata, ma resta da capire se i biancocelesti riusciranno a formalizzare la cessione entro la fine del mercato in Qatar.
Romagnoli, un nuovo passo verso il Qatar
Il futuro di Romagnoli sembra ormai definito con il club qatariota. La Lazio è pronta a lasciarlo partire, ma la cessione deve ancora essere ufficializzata, con i dettagli finali da perfezionare nelle prossime ore.
Romagnoli, le dinamiche di mercato: un trasferimento imminente
La Lazio è in trattative per definire l’accordo, mentre Romagnoli si prepara a intraprendere una nuova avventura al Al-Sadd, un club che gli offre una nuova opportunità di crescita. Il mercato in Qatar chiuderà presto e la Lazio deve decidere se completare l’affare prima della scadenza.
