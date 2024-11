Rovella sul centrocampo: «Mi sono trovato bene, giochiamo tutti in grandi club»

Rovella è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia contro il Belgio. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com

Nicolò Rovella ha rilasciato un’intervista sul sito di Gianluca Di Marzio, dopo il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il centrocampista della Lazio è stato uno dei protagonisti di Belgio–Italia. Queste le sue parole:

FELICE PER LA VITTORIA – «Siamo felicissimi per la vittoria e io per il mio esordio, però sono molto più per la vittoria che per l’esordio»

CENTROCAMPO CON TONALI, FRATTESI E BARELLA – «Loro giocano tutti in grandi club, ma anche io gioco in un grande club come la Lazio. Mi sono trovato bene perché sono giocatori forti»