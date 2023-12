Rovella, l’ex Monza esulta per la preziosa vittoria di ieri su Instagram – FOTO

Rovella, l’ex Monza soddisfatto per la grande partita di ieri esulta sui social per il successo ottenuto contro l’Empoli

Successo fondamentale per la Lazio, che grazie alla vittoria di ieri sera contro l’Empoli si gode il Natale con la consapevolezza di poter dire ancora la sua in campionato. Ad esultare per i preziosi tre punti è Rovella il quale esulta sui social con un bel post Instagram