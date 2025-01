Rovella Lazio, il primo derby non gli sorride: voti da incubo. Le pagelle dei quotidiani

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste sbaglia il primo derby della sua carriera e i quotidiani gli assegnano voti anche molto bassi

Il primo derby contro la Roma del centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è forse la peggior partita della sua stagione. Di seguito i voti e le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Sente troppo il derby e Baroni lo manda in giro per il

campo invece di piantarlo come una sentinella davanti a Dybala. Meglio nella ripresa, quando torna sui suoi standard e nel cuore del gioco».

TUTTOSPORT 5,5 – «Prova a marcare Dybala, ma senza risultati. Non riesce poi a dettare i tempi del gioco biancoceleste».

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Al primo derby da titolare, parte contratto. Poi si scioglie e organizza la manovra in maniera convincente».

REPUBBLICA 5 – «Scivola quando Lorenzo Pellegrini prepara il tiro letale. La sua peggiore gara in biancoceleste».

MESSAGGERO 4 – «Va a farfalle con un pressing alto sullo scambio Dybala-Saelemaekers e Pellegrini resta solo al limite per il vantaggio giallorosso. È sempre in ritardo, in affanno, gioca la peggior partita del suo campionato. Emozionato».