Connect with us

Hanno Detto

Rovella nel pre partita: «Sono felice di essere tornato! Oggi inizia il mio campionato»

Published

4 ore ago

on

By

Rovella
Rovella

Nicolò Rovella, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Le dichiarazioni

Nicolò Rovella, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Calciomercato Lazio LIVE: Maldini e la sua crescita costante in biancoceleste

STAGIONE – «Si questa stagione è stata la più complicata per me, non è ancora iniziato il campionato per me e credo che inizi oggi. Sono felice di essere tornato e di dare una mano alla mia squadra!».

AMBIENTE – «Mi trovo benissimo, tanti giocatori sono andati via e altri buoni e giovani sono approdati. Li accogliamo bene, giocare a Roma non è semplice, li aiutiamo e speriamo di concludere la stagione nel migliore dei modi!».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×