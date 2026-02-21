Hanno Detto
Rovella nel pre partita: «Sono felice di essere tornato! Oggi inizia il mio campionato»
Nicolò Rovella, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Le dichiarazioni
Nicolò Rovella, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
STAGIONE – «Si questa stagione è stata la più complicata per me, non è ancora iniziato il campionato per me e credo che inizi oggi. Sono felice di essere tornato e di dare una mano alla mia squadra!».
AMBIENTE – «Mi trovo benissimo, tanti giocatori sono andati via e altri buoni e giovani sono approdati. Li accogliamo bene, giocare a Roma non è semplice, li aiutiamo e speriamo di concludere la stagione nel migliore dei modi!».
