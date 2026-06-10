La permanenza di Rovella non è scontata in casa Lazio! Le ultime news sul mediano

Nicolò Rovella dinnanzi a un bivio! Permanenza o partenza? Se dovesse arrivare l’offerta di una big è pronto a valutarla

Novità in casa Lazio! Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, durante i colloqui con Gennaro Gattuso, Nicolò Rovella ha chiarito la propria posizione. Il mediano si sente pronto a rimanere a Roma, ma valuterà attentamente eventuali offerte provenienti da un top club europeo, senza escludere un addio. Dal canto suo, l’allenatore ha cercato di convincere il ragazzo, promettendogli un ruolo centrale nella nuova Lazio. La stima del tecnico nasce un anno fa, in occasione delle convocazioni di settembre in Nazionale e la dirigenza spera che questo legame possa bastare per blindarlo.

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Le minacce per Nicolò Rovella tra Inter e Premier League

I club interessati al regista non mancano e spaventano l’ambiente laziale. Sulle sue tracce si registra il forte gradimento di Cristian Chivu, che avrebbe voluto portare il calciatore all’Inter già un anno fa, quando si parlava del possibile addio di Calhanoglu. Oggi la società milanese si ritrova in una situazione analoga e potrebbe tentare un nuovo assalto. Oltre alla pista interna, per il metodista si aprono interessanti prospettive estere, specialmente nel campionato di Premier League. Questa opzione rappresenterebbe una vetrina importante per il calciatore e garantirebbe un introito economico di enorme rilievo per le casse della società biancoleste.

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Il summit per decidere il destino di Nicolò Rovella

Le prossime ore saranno decisive per delineare gli scenari futuri. L’agente Giuseppe Riso incontrerà il presidente Claudio Lotito per fare il punto della situazione. Oltre al futuro del ragazzo, sul tavolo ci sarà la gestione di Luca Pellegrini. Quest’ultimo, assistito dal medesimo procuratore, è da tempo nella lista dei partenti a causa del peso del suo ingaggio. La dirigenza intende trovare una sistemazione per completare la cessione e alleggerire il monte stipendi complessivo, definendo così le strategie di mercato.