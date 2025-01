Pagelle Rovella: con lui è un altra musica, ma entra a giochi ormai fatti

Le pagelle di Nicolò Rovella dopo la sconfitta della Lazio contro la Fiorentina: con lui in campo la squadra migliora, ma non basta

Ieri nel primo tempo di Lazio Fiorentina si è sentita la mancanza di Nicolò Rovella: il centrocampista è rimasto in panchina per i primi 45′ – scelta di Baroni che ha preferito farlo rifiatare – ed entra all’inizio della ripresa per provare a rimettere la gara sul giusto binario. Non riesce, ma con lui la squadra cambia di sicuro e qualche dubbio rimane sulla decisione del tecnico, visto che giovedì non sarà disponibile per l’ultima di Europa League. Di seguito le pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Con lui in campo le distanze si accorciano e la manovra sale di tono».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Ingresso da corsaro, alternando impulsi elettrici e convulsi, lanciandosi in area».

TUTTOSPORT 7 – «Con lui più ordine e geometrie».

IL MESSAGGERO 6 – «Ovviamente con il centrocampista di ruolo si vede un’altra Lazio. Ormai, però, è troppo tardi».

IL CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Questa Lazio non può prescindere da lui».