Rovella Lazio, l’importanza del regista biancoceleste si nota dai numeri senza di lui: i dettagli

Rovella Lazio, l’importanza del regista biancoceleste si nota anche dai suoi numeri e da quelli della squadra: i dettagli

Dopo la vittoria di Verona, arriva la sconfitta per la Lazio, stavolta in casa contro la Fiorentina. Due goal al passivo nei primi 20 minuti e grande difficoltà successivamente nel riaprire la partita. Tra i motivi, però, a colpire è sicuramente uno: l’assenza in campo di Nicolò Rovella.

C’è stato l’ingresso del giovane solo nel secondo tempo, quando i biancocelesti hanno mostrato un netto miglioramento, cercando di ottenere un pareggio che, però, non è mai arrivato. Con 28 presenze su 31 partite (solo contro Como e Napoli, quando assente, non è arrivata la sconfitta), la sua importanza per la squadra è ormai imprescindibile.