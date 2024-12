Rovella Lazio, quantità e qualità al servizio di Baroni: è lui il nuovo leader biancoceleste

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste sta diventando un giocatore imprescindibile per lo scacchiere di Baroni

Nicolò Rovella sta diventando imprescindibile per questa Lazio e anche contro l’Atalanta ha fornito una prestazione di altissima qualità e quantità. Non perde mai il pallone quando è in suo possesso ed è il suo l’assist per la rete di Dele-Bashiru.

Inoltre, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha percorso ben 13,173 chilometri contro gli orobici. È ovunque. Domenica c’è il derby contro la Roma e Rovella vuole continuare a stupire.