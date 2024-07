Rovella Lazio, presa una DECISIONE sul suo futuro: lo ha detto FABIANI

Rovella Lazio, presa una decisione per il futuro del centrocampista nella prossima stagione: le parole di Fabiani

Con il cambio in panchina ritorna in primo piano il ruolo di Nicolò Rovella nella Lazio. Dopo aver convinto Sarri a inizio stagione, è arrivata poi la pubalgia che non gli ha permesso un finale da protagonista con Tudor, adesso con Baroni il centrocampista in prestito dalla Juve è pronto a riprendersi un ruolo centrale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore è stato preso anche da esempio dal ds Fabiani per il suo attaccamento: «Dobbiamo portare questo modello di attaccamento ai nostri colori, di gente che suda, lotta e vuole rimanere alla Lazio. Se oggi vado da Rovella e dico che l’ho venduto al Paris Saint-Germain, lui si incatena al Campidoglio e dice di voler rimanere. Ne vorrei dieci come lui. Percorre 14 chilometri a partita, è sopra la media europea». Nel 4-2-3-1 il suo ruolo sarebbe nella coppia in mediana al fianco di Guendouzi.