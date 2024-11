Rovella superlativo in Lazio Cagliari: le pagelle del centrocampista

Lazio Cagliari nel segno del solito Rovella. Un’altra partita totale per il centrocampista premiato dai voti dei principali quotidiani

Non entra direttamente nelle azioni dei gol, ma come al solito, fornisce un’ottima prestazione. Tra i migliori in campo c’è Nicolò Rovella, difficile trovare altri calciatori all’altezza del classe 2001 nella serata di ieri allo Stadio Olimpico. Praticamente perfetto dal 1° al 95° minuto. Unico rammarico per il tiro da fuori che avrebbe chiuso prima Lazio–Cagliari.

Queste le pagelle dei principali quotidiani:

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «(Il migliore) Rientra dopo il turno di riposo di Como e dirige l’orchestra recuperando una quantità infinita di palloni. Sfiora il gol dalla distanza: da nazionale»

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – «Trentatré secondi per recuperare il primo pallone. E prosegue così: il riposo di giovedì l’ha riconsegnato a Baroni con quattro polmoni e mille duelli vinti»

