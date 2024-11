Rovella verso Lazio Cagliari: le condizioni del centrocampista

Rovella è stato uno dei grandi assenti di Como-Lazio, mister Baroni spera di riavere a disposizione il centrocampista per il match con il Cagliari

Nella gara tra Como e Lazio giocata giovedì, mister Baroni ha dovuto fare a meno di Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni. Il centrocampista è uno dei calciatori più difficilmente sostituibile per caratteristiche.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero avrebbe smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi per la gara del Sinigaglia. Quindi ci sarebbero chance per vederlo in campo con il Cagliari. Da considerare però che non sarebbe ancora al 100%. Resta quindi da capire se sarà impiegato sin dal primo minuto, al momento infatti il favorito sarebbe ancora Vecino.