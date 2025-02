Rovella Lazio, parla l’agente: «Sono arrivate offerte importanti dalla Premier. Non sarà facile spostarlo dalla Lazio, ecco perché»

Rovella Lazio, il suo agente Giuseppe Riso ha parlato così del futuro del centrocampista della Lazio e delle offerte arrivate dalla Premier

Intervenuto ai taccuini de La Repubblica, Giuseppe Riso, procuratore di Nicolò Rovella, ha parlato così del futuro del centrocampista della Lazio e delle offerte arrivate dalla Premier:

PAROLE – «Rovella ha avuto più di un’offerta importante dalla Premier League, ma le squadre non le dico. Non mi stupisce, di giovani play così forti in Europa ce ne sono pochi. Ma non sarà facile spostarlo, per almeno due ragioni. La prima: con Lotito è sempre dura. E lui ama la Lazio alla follia, si trova benissimo, non vede nient’altro. È proprio laziale».