Rovella, Pastore: «Per l’esordio in nazionale tanto di cappello, in quella squadra sarebbe titolare»

Le parole di Giuseppe Pastore sull’esordio di Nicolò Rovella con la nazionale di Luciano Spalletti contro il Belgio e la Francia

Giuseppe Pastore, nel corso di Fontana di Trevi de Le cronache di spogliatoio, ha fatto l’elogio di Rovella, il centrocampista della Lazio che ha fatto il suo debutto in nazionale contro Belgio e Francia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Molto bene, soprattutto la prima. Contro la Francia ha giocato solo i minuti finali. Per essere l’esodio assoluto in nazionale tanto di cappello. La Juventus ha lasciato andar via giocatori che oggi sarebbero titolari come Kean e Rovella».