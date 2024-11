Rovella: «Ci sono tanti giocatori di qualità e molto forti in Nazionale. Con la Lazio...»

Le parole di Rovella dopo la sfida disputata in Nazionale. Ecco cosa ha detto

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha esordito con la maglia dell’Italia nella sfida contro il Belgio. Ha parlato ai microfoni si Sky dopo la sfida vinta.

PAROLE– «Ci sono tanti giocatori di qualità e molto forti in Nazionale, è facile giocare con loro. Ci siamo trovati bene, speriamo di continuare così. Con la Lazio sto facendo bene in questo inizio di stagione, e dobbiamo proseguire allo stesso modo anche in Nazionale. L’esordio è stato emozionante, conoscevo tanti miei compagni, quindi è stato facile ambientarsi. Ero pronto a partire dall’inizio e sono davvero felice. Tonali parla di ambiente bellissimo? Sì, è vero, ci conosciamo da tanto tempo. È bello giocare con questi ragazzi »