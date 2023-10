Rosa Lazio, un dato impressiona: biancocelesti (quasi) in testa in una speciale classifica

Rosa Lazio, emerge un dato particolare: i biancocelesti sono secondi solo all’Inter per età media dei calciatori schierati in stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, emerge un dato particolare sulla rosa della Lazio. Nonostante l’opera di ringiovanimento estiva, i biancocelesti restano tra le squadre più anziane della Serie A.

In particolare, la Lazio è la squadra ad aver schierato calciatori con l’età media più alta in Serie A (28.9), con il 16% di giocatori tra i 22 e i 25 anni. Solamente l’Inter la supera in questa speciale classifica.