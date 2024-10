Romulo: «Con la LAZIO ho un rapporto speciale, lei e la FIORENTINA...»

Le parole di Romulo, ex di Lazio, Fiorentina e Verona, dopo aver assisitito da tifoso alle partite dei biancocelesti e dei viola

L’ex calciatore della Lazio Romulo ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola: ieri sera infatti era al Franchi per assistere alla vittoria della sua Fiorentina, così come giovedì era all’Olimpico per la sfida dei biancocelesti contro il Nizza, in cui ha ricevuto anche l’applauso dei tifosi. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Secondo me le squadre sono come una famiglia e quando dai tutto per una squadra questa diventa una famiglia per te. La Fiorentina mi ha fatto crescere, sono diventato uomo e sono legatissimo a Firenze. Così come all’Hellas e alla Lazio. Se non fosse stato per la Fiorentina non sarei mai arrivato in Italia. Sono davvero grato alla Fiorentina e a Firenze. Se andrò in altri stadi? No, io sono stato a vedere la Lazio, con cui ho un legame speciale, poi il Verona, dove sono stato capitano, e a Firenze. Qui sono diventato uomo, ho imparato tante cose sull’Italia, dalla lingua alla cucina. I miei piatti preferiti erano la bruschetta al pomodoro e la bistecca»