Romulo: «Alla Lazio una bella esperienza, ora penso al Genoa»

Romulo si racconta e svela dei retroscena relativi al suo arrivo alla Lazio: le parole

Nei sei mesi trascorsi alla Lazio, Romulo, ha lasciato un buon ricordo. Il suo mancato riscatto fece storcere il naso a tanti tifosi che avevano apprezzato le qualità dell’italo-brasiliano. La decisione, della società, di puntare su profili più giovani non ha aiutato il 32enne che così è ritornato a vestire la maglia del Genoa.

Intervistato dal Il Secolo XIX, Romulo sulla sua esperienza in biancoceleste. «Non mi vedevo tanto nel ruolo in cui mi voleva Prandelli, nel modulo che aveva in mente. Così sono andato alla Lazio, dove ho vinto una Coppa Italia. Bella esperienza». Sul suo ruolo: «Alla Lazio ho fatto l’esterno perché Marusic non stava bene. Quando ho giocato ho fatto anche l’interno. Nessun problema sono motivatissimo per la nuova stagione con il Genoa».