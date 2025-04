Romondini: «La Lazio non è in difficoltà. È una squadra che vuole vincere il derby e poi ribaltare la sfida in Europa». Le sue parole

Le parole di Fabrizio Romondini a TMW.

PAROLE– «La Lazio non è in difficoltà, come ha detto Ranieri. La partita col Bodo ha detto che la Lazio ha ragionato, che pensava al derby e sa che può ribaltare al ritorno i norvegesi. Ho visto una squadra più matura, che pensava, che ha subito ma ha subito il giusto. È una squadra che vuole vincere il derby e poi ribaltare la sfida in Europa. Vuole prendersi una rivincita perché lo scorso derby lo ha perso per inesperienza »