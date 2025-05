Romondini: «La Lazio non ha raggiunto nessun obiettivo nonostante il vantaggio accumulato»

Fabrizio Romondini ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la stagione appena conclusa dalla Lazio

Fabrizio Romondini ha parlato ai microfoni di TMW.

LE PAROLE – Obiettivamente con la prima parte di stagione fatta, credo sia giusto almeno fare delle riflessioni, perché la Lazio non ha raggiunto nessun obiettivo e aveva un bel vantaggio rispetto alle altre, in primis la Roma. Per me ha fatto un ottimo lavoro, ma col vantaggio che aveva sulle altre mi aspettavo almeno di entrare in Europa.