Ritorno di fiamma in casa Lazio! Miretti piomba nel mirino per accendere la trequarti

La Lazio ripensa a Fabio Miretti! Il giocatore bianconero è l’obiettivo per la trequarti: cosa filtra

Le manovre di calciomercato della Lazio si accendono improvvisamente con il ritorno di fiamma per un profilo molto gradito allo staff tecnico in vista della nuova stagione. La società biancoceleste ha infatti riallacciato i contatti per valutare l’inserimento di un rinforzo di spessore nella zona nevralgica del reparto mediano. Come riportato da Calciomercato.it, il club capitolino è tornato a sondare con decisione il terreno per Fabio Miretti, talentuoso centrocampista di proprietà della Juventus che gode della totale stima di Gennaro Gattuso grazie alla sua spiccata dote di interpretare molteplici ruoli sul campo.

Ultimissime Lazio LIVE: che percorso nelle amichevoli! Le parole di Gattuso, l’arrivo di Milinkovic Savic e tanto altro

La duttilità di Fabio Miretti e l’interesse del tecnico

Nelle scorse settimane anche il Bologna aveva effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire i margini di una trattativa, ma l’inserimento dei biancocelesti ha riacceso prepotentemente i riflettori sul futuro del giocatore. La Juventus appare comunque disposta a valutare la cessione del proprio tesserato, a patto che arrivi un’offerta ritenuta congrua e vantaggiosa dalle casse della società bianconera.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

La formula della trattativa tra la Lazio e la Juventus

Per sbloccare l’affare e trovare la quadratura del cerchio, le parti al lavoro stanno studiando la soluzione economica ideale per accontentare le esigenze di tutti i club coinvolti nella trattativa estiva. L’idea che sta prendendo decisamente più quota nelle ultime ore prevede la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione che potrebbe essere eventualmente vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi individuali e di squadra. La dirigenza della Lazio riflette attentamente sui prossimi passi da compiere per regalare a Gennaro Gattuso il rinforzo tanto desiderato per affrontare al meglio il prossimo campionato!