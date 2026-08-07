Calciomercato
Čakarun (Ag. Ratkov): «La Dinamo Mosca interessata al ragazzo? Non è vero»
Ives Čakarun, agente di Petar Ratkov, ci ha tenuto a fare chiarezza sul proprio assistito smentendo le voci di mercato
Le indiscrezioni sul futuro di Petar Ratkov hanno trovato una nuova svolta nelle ultime ore. L’attaccante serbo era stato accostato alla Dinamo Mosca, con alcune voci che parlavano di un possibile trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una situazione che aveva riacceso i riflettori sul mercato, ma che è stata prontamente ridimensionata.
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Infatti, a smentire l’ipotesi è stato l’agente del giocatore Ives Čakarun, che ha negato contatti concreti per una partenza ai microfoni di Sport24. Il centravanti ha convinto Gennaro Gattuso grazie alle prestazioni e ai gol realizzati durante la preparazione, riuscendo a cambiare le valutazioni iniziali e conquistando maggiore spazio nelle gerarchie offensive della Lazio. Al momento, dunque, Ratkov resta una risorsa importante per il reparto avanzato biancoceleste! Le parole riprese da TMW:
«Le informazioni secondo le quali la Dinamo Mosca sarebbe interessata a Ratkov e il fatto che possa trasferirsi al club di Mosca non sono vere. Non è vero».
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