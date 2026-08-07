Avversari
Casale salta l’esordio a Bologna contro la Lazio: il punto sull’ex biancoceleste in vista del match ufficiale
Il campionato della Lazio di Gattuso parte dal Dall’Ara ma potrebbe mancare un ex giocatore capitolino: le ultime in vista della sfida
La Lazio inizierà la propria stagione di Serie A sul campo del Bologna, dopo aver affrontato il Mantova all’Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il debutto al Dall’Ara rappresenterà anche la prima occasione in campionato per i tifosi biancocelesti di seguire da vicino la squadra.
In vista della sfida, però, arriva una possibile assenza importante tra le fila rossoblù. Nicolò Casale, ex difensore della Lazio oggi al Bologna, si è infatti fermato durante gli allenamenti a causa di un problema muscolare.
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Casale si ferma per un problema agli adduttori
Il centrale ha riportato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra e dovrà svolgere circa 10 giorni di lavoro differenziato. Una tempistica che rende inevitabilmente in dubbio la sua presenza contro la squadra biancoceleste.
LE CONDIZIONI DI CASALE – «Nicolò Casale nel corso dell’allenamento ha riportato un risentimento agli adduttori di sinistra e svolgerà circa 10 giorni di allenamenti differenziati».
Il difensore dovrebbe quindi tornare ad allenarsi insieme ai compagni soltanto a circa una settimana dalla partita contro la Lazio.
L’ex biancoceleste rischia di arrivare in ritardo di condizione
Anche qualora Casale riuscisse a rientrare nei tempi previsti, resterebbe da valutare la sua condizione atletica. Dieci giorni lontano dal lavoro completo con il gruppo nel pieno della preparazione estiva possono infatti pesare sulle gerarchie e sulla possibilità di essere impiegato dal primo minuto.
La gara del Dall’Ara avrebbe rappresentato un appuntamento particolare per Casale, chiamato ad affrontare la sua ex squadra. Il problema agli adduttori mette però seriamente in dubbio questo incrocio.
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