Nuova accelerata della Lazio per Ivanovic: il Benfica apre al prestito ai biancocelesti!

Contatti proficui con il Benfica per Ivanovic! La Lazio spinge l’acceleratore per portare nella Capitale il centravanti dei lusitani: superato il Lens

La Lazio continua a spingere con decisione per Franjo Ivanovic. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il Benfica avrebbe mostrato una maggiore apertura alla formula proposta dal club biancoceleste: prestito con diritto di riscatto. Una svolta importante, considerando che proprio la struttura dell’operazione aveva rappresentato uno degli ostacoli principali nelle fasi iniziali della trattativa.

Il centravanti avrebbe inoltre già dato da alcuni giorni il proprio assenso al trasferimento nella Capitale e questo è un elemento che può agevolare il lavoro della dirigenza laziale, intenzionata a consegnare a Gennaro Gattuso un nuovo riferimento offensivo.

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Il giocatore ha accettato la destinazione

Il gradimento di Ivanovic rappresenta uno dei punti di forza della Lazio nella trattativa in quanto avrebbe infatti accettato il progetto biancoceleste e sarebbe pronto a trasferirsi a Formello qualora i due club riuscissero a trovare l’accordo definitivo.

La società capitolina sta cercando una prima punta con caratteristiche precise, capace di garantire fisicità, profondità e presenza nell’area avversaria. Il profilo del centravanti del Benfica viene considerato compatibile con le richieste avanzate da Gattuso e per questo avrebbe preferito i capitolini al Lens che avevano già cercato di convincerlo ma il giocatore ha preferito la scelta italiana.

Trattativa avanzata ma non ancora chiusa

Nonostante l’accelerazione, la fumata bianca non è ancora arrivata del tutto. Restano infatti alcuni aspetti da sistemare prima di poter considerare l’affare concluso oltre che alle eventuali visite mediche.

La Lazio, però, ha compiuto un nuovo passo in avanti: Ivanovic ha già aperto al trasferimento e il Benfica sta ammorbidendo la propria posizione sulla formula. Dopo settimane di valutazioni per l’attacco, il club biancoceleste prova ora ad avvicinarsi concretamente a uno degli obiettivi principali individuati per completare il reparto offensivo di Gattuso.