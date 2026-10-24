Romero nel pre partita: «Dobbiamo continuare a lavorare! Nelle ultime gare le occasioni le abbiamo create» – Lazio News 24

David Romero, giocatore del Parma, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

David Romero, giocatore del Parma, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

LAVORO – «Dobbiamo continuare a lavorare, anche perché nelle ultime partite le occasioni le abbiamo create. I gol sono stati pochi, si».

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