 Cherubini nel pre partita: «Il tecnico ha portato idee nuove! Ci auguriamo un approccio diverso quest’oggi» – Lazio News 24
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Cherubini nel pre partita: «Il tecnico ha portato idee nuove! Ci auguriamo un approccio diverso quest’oggi»

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Published 2 ore fa il 24 Ottobre 2026
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Federico Cherubini, Ad del Parma, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Federico Cherubini, Ad del Parma, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

CONSAPEVOLEZZA – «Noi eravamo consapevoli della necessità di cambiare qualcosa! Alberto è arrivato portando idee diverse su ogni campo. Ad oggi, ancora, sul manto erboso non si è visto questo cambio. Ci auguriamo da stasera un approccio diverso alla partita».

MENTALITA’ – «Credo non ci siano problemi mentali, io vedo la squadra in allenamento ogni settimana. Il calcio è fatto di determinati episodi, dobbiamo fare di più e meglio. Vogliamo consolidare la nostra posizione in Serie A, strada lunga e difficile».

BERNABE’ – «Bernabe viene da un’estate particolare a causa dell’infortunio, ha lavorato in difficoltà, è stato a disposizione. Vorremo preservare il calciatore visto il calendario delicato. Dopo la sosta, in quanto al rinnovo, valuteremo con l’agente».

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