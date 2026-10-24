Cherubini nel pre partita: «Il tecnico ha portato idee nuove! Ci auguriamo un approccio diverso quest’oggi» – Lazio News 24

Federico Cherubini, Ad del Parma, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Federico Cherubini, Ad del Parma, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

CONSAPEVOLEZZA – «Noi eravamo consapevoli della necessità di cambiare qualcosa! Alberto è arrivato portando idee diverse su ogni campo. Ad oggi, ancora, sul manto erboso non si è visto questo cambio. Ci auguriamo da stasera un approccio diverso alla partita».

MENTALITA’ – «Credo non ci siano problemi mentali, io vedo la squadra in allenamento ogni settimana. Il calcio è fatto di determinati episodi, dobbiamo fare di più e meglio. Vogliamo consolidare la nostra posizione in Serie A, strada lunga e difficile».

BERNABE’ – «Bernabe viene da un’estate particolare a causa dell’infortunio, ha lavorato in difficoltà, è stato a disposizione. Vorremo preservare il calciatore visto il calendario delicato. Dopo la sosta, in quanto al rinnovo, valuteremo con l’agente».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gennaro Gattuso