Gattuso nel pre partita: «Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità! Serve umiltà. Mandas? Ci aiuta con le sue parate, il merito è anche suo» – Lazio News 24

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro il Parma di Gilardino. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

GILARDINO – «Gila è stato anche lui un compagno, un giocatore forte! La prima volta che ci incontriamo: è sempre un’emozione! Da allenatore ha dimostrato cose importanti. Che oggi vinca il migliore».

PIACERE – «E’ un piacere e un onore allenare i ragazzi durante la settimana! Venivano da un calcio diverso e hanno accettato il mio subito. A volte abbiamo compromesso le partite, dobbiamo, però, continuare a fare bene. Torino ci ha dato quella spinta in più. Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità».

MANDAS – «L’umiltà di non uscire dalla partita e subire l’evento! Dobbiamo essere bravi su questo, se subisce ciò si va in difficoltà. Mandas? Merito suo con le sue parate».

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