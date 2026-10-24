 Gattuso nel pre partita: «Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità! Serve umiltà. Mandas? Ci aiuta con le sue parate, il merito è anche suo» – Lazio News 24
Home > Hanno Detto > Gattuso nel pre partita: «Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità! Serve umiltà. Mandas? Ci aiuta con le sue parate, il merito è anche suo»
Hanno Detto

Gattuso nel pre partita: «Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità! Serve umiltà. Mandas? Ci aiuta con le sue parate, il merito è anche suo»

Foto autore
Published 2 ore fa il 24 Ottobre 2026
By
GATTUSO

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro il Parma di Gilardino. Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

GILARDINO – «Gila è stato anche lui un compagno, un giocatore forte! La prima volta che ci incontriamo: è sempre un’emozione! Da allenatore ha dimostrato cose importanti. Che oggi vinca il migliore».

PIACERE – «E’ un piacere e un onore allenare i ragazzi durante la settimana! Venivano da un calcio diverso e hanno accettato il mio subito. A volte abbiamo compromesso le partite, dobbiamo, però, continuare a fare bene. Torino ci ha dato quella spinta in più. Oggi non dobbiamo fallire sulla mentalità».

MANDAS – «L’umiltà di non uscire dalla partita e subire l’evento! Dobbiamo essere bravi su questo, se subisce ciò si va in difficoltà. Mandas? Merito suo con le sue parate».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gennaro Gattuso

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×