 Noslin nel pre partita: «Siamo felici e carichi! Dobbiamo dare seguito alla striscia positiva di risultati» – Lazio News 24
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Noslin nel pre partita: «Siamo felici e carichi! Dobbiamo dare seguito alla striscia positiva di risultati»

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Published 2 ore fa il 24 Ottobre 2026
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NOSLIN

Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match dell’8a giornata contro il Parma di Gilardino. Le dichiarazioni

Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

DETERMINAZIONE – «Non conosco il proverbio “Non c’è due senza tre”, ma sicuramente dobbiamo andare avanti come fatto nelle ultime settimane e dare seguito alla striscia positiva di risultati! Siamo felici e carichi e dobbiamo riversare il tutto in campo».

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