Romero: «La Lazio e l’Atalanta giocano il miglior calcio»

Il difensore argentino tesse le lodi delle squadra di Simone Inzaghi.

«Sapevo che l’Atalanta era molto interessata a me. Mi sono informato con i miei compagni del Genoa che mi hanno assicurato sul fatto che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, è la squadra che negli ultimi anni ha espresso il miglior calcio». Così Cristian Gabriel Romero, difensore argentino dell’Atalanta, arrivato in prestito dalla Juventus, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.