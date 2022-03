Romero Argentina, in Messico lo attaccano: «Se ne è andato»

In Messico non hanno preso nel migliore dei modi la scelta di Luka Romero di accettare la chiamata dell’Argentina

Luka Romero è felice e si diverte in ritiro con l’Argentina, alla sua prima chiamata tra i grandi. Ma in Messico non sono altrettanto felici di questa decisione presa dal giovane calciatore della Lazio nato proprio in Messico.

Record ha scritto: «E un giorno, Romero se n’è andato… ha preferito l’Albiceleste». «Se ne è andato» ha aggiunto W Deportes. In patria, quindi, non hanno preso nel migliore dei modi la scelta argentina di Romero.