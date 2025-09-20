Romagnoli, quale sarà il futuro del difensore della Lazio? I biancocelesti spingono per questa strada - Lazio News 24

Lazio, nodo Romagnoli: il rinnovo resta in stand-by, futuro incerto. La situazione

Il futuro di Alessio Romagnoli è uno dei temi più delicati in casa Lazio. Il difensore centrale, punto fermo della retroguardia biancoceleste, è legato al club da un contratto valido fino al 2027. Tuttavia, la questione rinnovo è tutt’altro che definita. Dopo un primo incontro previsto per agosto — poi rinviato senza una nuova data — non sono seguiti altri sviluppi concreti. E il silenzio, in questi casi, inizia a pesare.

Romagnoli ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia della Lazio, club che ha voluto fortemente dopo l’esperienza al Milan. Il suo arrivo nel 2022 era stato salutato come un ritorno alle origini, essendo lui stesso tifoso laziale. Proprio per questo, il mancato rispetto di una promessa di rinnovo formulata già al momento della firma due anni fa ha lasciato qualche strascico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore avrebbe apprezzato una maggiore chiarezza e tempestività da parte della società.

Lazio, il legame resta forte ma serve chiarezza

Nonostante le incertezze, Romagnoli non sembra intenzionato a lasciare la Lazio a cuor leggero. L’unico scenario che potrebbe spingerlo all’addio sarebbe una vera e propria rottura con la dirigenza, e non per ambizioni legate ad altri club italiani. Anzi, lo stesso giocatore ha più volte ribadito pubblicamente che, in Serie A, indosserà solo la maglia della Lazio. Nessuna apertura, quindi, a soluzioni interne al campionato italiano.

L’unico interesse concreto ricevuto finora è arrivato dall’Arabia Saudita, che avrebbe messo sul tavolo un’offerta importante. Ma Romagnoli non l’ha mai presa realmente in considerazione, proprio per via del suo legame profondo con l’ambiente biancoceleste e con i tifosi della Lazio.

Lazio e Romagnoli: serve un confronto

Al momento, lo scenario più probabile è quello di un confronto diretto tra giocatore e dirigenza, per fare chiarezza sul futuro. La Lazio, da parte sua, dovrà decidere se puntare ancora con convinzione su uno dei suoi leader o rischiare di perdere un elemento chiave. Il tempo stringe e ogni decisione influenzerà la programmazione tecnica e strategica del club.

Per la Lazio, gestire bene il caso Romagnoli sarà fondamentale: non solo per mantenere stabilità in difesa, ma anche per dimostrare solidità e visione a lungo termine.