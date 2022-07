Romagnoli leader della difesa della Lazio: Sarri gongola

Alessio Romagnoli sembra avere le caratteristiche perfette per la nuova difesa di Maurizio Sarri: l’ex Milan sarà il regista arretrato

Alessio Romagnoli si prepara a raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrale appena arrivato a parametro zero dal Milan sembra avere tutte le caratteristiche per diventare il perfetto regista della retroguardia di Sarri.

Il tecnico, molto meticoloso nel suo lavoro, prevede che la linea difensiva si muova in maniera coordinata in 10 zone di campo: se sale uno, l’altro copre: tutti fanno gli stessi movimenti. Alessio è pronto a diventare il leader difensivo dei biancocelesti.