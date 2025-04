Romagnoli Lazio, la frattura è enorme e insanabile con il club. Futuro a forte rischio? Il Corriere dello Sport allarma i tifosi

Romagnoli Lazio, secondo quanto viene scritto dal Corriere dello Sport il futuro dell’ex Milan è a forte rischio nella capitale: le ultime

Nonostante manchino alcune settimane alla sessione estiva, il calciomercato Lazio inizia a essere in fermento non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche per le potenziali cessioni a fine stagione.

Secondo quanto viene scritto questa mattina al Corriere dello Sport, il futuro a forte rischio è quello di Alessio Romagnoli. Il quotidiano spiega che la frattura tra il calciatore e la Lazio risulterebbe essere insanabile e irreparabile, nonostante lui abbia un contratto che lo lega al club biancoceleste ancora fino al 2027, ma il momento dei titoli di coda che lui tanto temeva sta per arrivare.

Romagnoli, dal canto suo, non ha mai pensato di lasciare la Lazio. Ora l’addio è possibile. Prima però ha un impegno importante da portare a termine: regalare la Champions al suo popolo prima di dirsi addio per sempre. Su di lui ci sarebbero gli occhi sia della Premier che anche di club arabi