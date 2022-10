Romagnoli in gol per la settima stagione di fila. Ma c’è un tabù da sfatare

Alessio Romagnoli, con il gol allo Spezia, è andato in rete per la settima stagione di fila: il centrale deve ora sfatare un particolare tabù

Alessio Romagnoli, trovando la sua prima rete in maglia biancoceleste contro lo Spezia, ha raggiunto un importante traguardo andando in rete per la settima stagione di fila in campionato. Meglio di lui ha fatto solo Bonucci che quest’anno ha trovato la decima annata con gol annesso.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana però, il numero 13 ha un tabù da sfatare: l’ex Milan non è mai andato oltre le 2 reti a stagione. Questa sembra essere la volta buona per battere se stesso.