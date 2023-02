Romagnoli, il retroscena: è tra i più affaticati della rosa

Alessio Romagnoli, leader e simbolo della difesa della Lazio, è tra i più affaticati della rosa biancocelesti: Sarri pronto a gestirlo

Interessante retroscena svelato da Repubblica Roma. Alessio Romagnoli, leader della difesa della Lazio, sarebbe apparso, dai test fisici apparsi a Formello, come uno dei calciatori più affaticati della rosa a disposizione di Maurizio Sarri così come Adam Marusic.

Proprio per questo, visto che il tecnico non ha intenzione di rinunciare a nessuno dei due, i preparatori atletici li stanno gestendo con cura in un periodo che, con il ritorno imminente della Conference League, si presenta ricco di impegni.