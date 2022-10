Romagnoli e Gila, i due in dubbio per il match di Firenze

Romagnoli e Gila sono in dubbio per la sfida di lunedì con la Fiorentina: le ultime sui due difensori della Lazio

Romagnoli e Gila sono in dubbio per la sfida di lunedì con la Fiorentina. Ma quali sono le ultime sulle condizioni dei due difensori della Lazio?

Come sottolineato da La Repubblica, l’ex Milan è alle prese con una gastroenterite, mentre lo spagnolo con un risentimento al flessore destro. Questi due giorni saranno decisivi per valutare se potranno essere in campo al Franchi.