Romagnoli rivela: «Non so cosa sta succedendo, oggi mi alleno con la Lazio»

Alessio Romagnoli nella giornata odierna ha commentato il fatto di aver ripreso ad allenarsi con la Lazio nonostante la trattativa con l’Al Sadd

Il futuro di Alessio Romagnoli resta uno dei temi principali in casa Lazio. Il difensore centrale è stato convocato dal club biancoceleste per il ritiro estivo e, nella giornata odierna, ha svolto i test necessari prima di poter tornare a lavorare insieme al resto del gruppo.

Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, considerando le difficoltà emerse nella trattativa che avrebbe dovuto portare il calciatore all’Al Sadd. Il trasferimento non si è ancora concretizzato e, in attesa di capire come evolverà la vicenda, Romagnoli è tornato a disposizione della società capitolina.

Intercettato dai microfoni di Sportitalia, il centrale ha commentato con poche parole il momento vissuto e l’incertezza legata alla possibile partenza. Nessuna chiusura definitiva, ma nemmeno indicazioni precise sulla conclusione dell’operazione.

Le dichiarazioni di Romagnoli sul futuro

Alessio Romagnoli non ha nascosto di essere in attesa di aggiornamenti. Il difensore ha confermato che, almeno per il momento, il suo presente resta legato alla Lazio, con la quale riprenderà gli allenamenti dopo un periodo di vacanza più lungo rispetto ai compagni. Le sue parole:

«Non lo so cosa sta succedendo, oggi mi alleno con la Lazio. Ho fatto delle vacanze più lunghe e mi sono riposato un po’ di più, vediamo un po’ quello che succede».

Parole che fotografano una situazione ancora in evoluzione. Romagnoli non si è sbilanciato sulle possibilità di trasferimento, limitandosi a confermare il rientro al lavoro con la squadra biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti da Romagnoli a Milani

L’operazione con l’Al Sadd, che sembrava destinata a portare il difensore lontano da Roma, ha incontrato alcuni problemi che ne hanno rallentato la definizione. In assenza di un accordo definitivamente concluso, la Lazio ha convocato regolarmente Alessio Romagnoli, permettendogli di iniziare il percorso necessario per rientrare in gruppo.

Il giocatore ha svolto i test propedeutici alla ripresa dell’attività collettiva. Una scelta naturale da parte del club, che deve gestire il proprio tesserato fino a quando non arriveranno eventuali novità sul mercato.

La presenza di Romagnoli nel ritiro non rappresenta necessariamente la conclusione della trattativa, ma conferma che il trasferimento all’Al Sadd non può ancora essere considerato completato.

I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per chiarire il futuro del centrale mancino. Nel frattempo, Alessio Romagnoli continuerà a lavorare con la Lazio, cercando di recuperare la migliore condizione dopo il periodo di riposo.