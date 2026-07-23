Artistico resta? Gattuso prende tempo: il giovane attaccante può giocarsi una grande occasione

Gabriele Artistico non è più certo di dover lasciare nuovamente la Lazio dopo l’ultima esperienza in Serie B. Intanto Pisa e Frosinone lo seguono

Il futuro di Gabriele Artistico resta uno dei temi ancora da definire in casa Lazio. L’attaccante è al lavoro agli ordini di Gennaro Gattuso, che non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua permanenza nella rosa biancoceleste. Il tecnico vuole sfruttare questi giorni per osservarlo da vicino e comprendere se possa rappresentare una soluzione utile per il reparto offensivo.

Dopo il prestito allo Spezia, Artistico è tornato alla base con maggiore esperienza e con la possibilità di convincere l’allenatore a concedergli spazio. La sua eventuale cessione, almeno per il momento, è stata congelata proprio perché Gattuso intende valutarne attentamente i progressi prima di dare il via libera a una nuova partenza.

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Artistico, Gattuso valuta i progressi fatti allo Spezia

Le prossime sedute saranno importanti per il futuro di Gabriele Artistico. Gattuso sta analizzando il rendimento del centravanti, la sua capacità di adattarsi alle richieste tattiche e la possibilità di utilizzarlo come alternativa durante la stagione.

Il prestito allo Spezia ha rappresentato una tappa del percorso di crescita del giocatore. Ora il classe 2002 ha la possibilità di mostrare quanto abbia imparato e di dimostrare di poter reggere il confronto con un livello superiore. L’allenatore della Lazio non lo ha escluso dal progetto e potrebbe decidere di offrirgli una prima vera opportunità nel massimo campionato italiano.

Frosinone e Pisa restano alla finestra

L’incertezza sulla decisione della Lazio non ha impedito ad altri club di manifestare interesse. Artistico viene seguito da società di Serie A e Serie B, con Frosinone e Pisa particolarmente attente all’evoluzione della situazione.

Entrambe potrebbero rappresentare destinazioni utili per garantirgli continuità, ma qualsiasi discorso resta momentaneamente sospeso. Prima di valutare proposte o formule per il trasferimento, la società biancoceleste attende il giudizio definitivo di Gattuso.

La cessione non è dunque stata cancellata, ma rinviata. Molto dipenderà dalle risposte che l’attaccante riuscirà a fornire durante gli allenamenti e dalle successive valutazioni sul reparto avanzato.

Artistico, pesa anche la situazione di Ratkov

A favorire la permanenza di Artistico potrebbe essere anche la mancanza di alternative considerate pienamente affidabili. Petar Ratkov, infatti, non avrebbe ancora convinto completamente e la Lazio sarebbe disposta a prendere in considerazione eventuali proposte per il suo cartellino.

L’attaccante piace anche in Germania, ma al momento non risultano operazioni già definite. In attesa di sviluppi, il club deve evitare di ritrovarsi con poche soluzioni offensive e potrebbe quindi scegliere di trattenere Artistico almeno durante questa fase.

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Artistico alla Lazio, una chance da conquistare sul campo

La decisione finale spetterà a Gattuso, che vuole valutare il giocatore senza fretta. Per Artistico si apre così una possibilità importante: convincere il tecnico e trasformare una situazione inizialmente orientata verso una nuova cessione in una vera occasione con la maglia della Lazio.

Il centravanti dovrà sfruttare ogni allenamento per dimostrare di poter offrire fisicità, disponibilità e soluzioni differenti al reparto. Il suo futuro resta sospeso, ma la porta della prima squadra, almeno per ora, è ancora aperta.