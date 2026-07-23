Spunta Carlos Espí per l’attacco: talento e gol, ma la clausola complica il colpo

Carlos Espì è il nome nuovo seguito dal direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani! Ecco cosa filtra sull’attaccante classe 2005 del Levante

La Lazio amplia la propria ricerca per rinforzare il reparto offensivo e inserisce Carlos Espí nella lista dei profili seguiti. Il giovane attaccante del Levante avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza biancoceleste grazie alle prestazioni offerte nell’ultima stagione in Liga, durante la quale ha contribuito in maniera importante alla corsa salvezza della formazione spagnola.

A riportare l’interesse del club capitolino è Gianluca Di Marzio. La pista, tuttavia, si troverebbe ancora in una fase preliminare: al momento non sarebbero stati avviati contatti diretti tra la Lazio e il Levante. Il gradimento nei confronti del classe 2005 appare concreto, ma le condizioni economiche dell’eventuale operazione rendono il percorso particolarmente complicato.

Nel contratto del centravanti è infatti presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra significativa per un calciatore giovane ma già capace di mostrare qualità realizzative interessanti nel massimo campionato spagnolo.

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Carlos Espí, il nuovo nome per il reparto offensivo

L’interesse per Carlos Espí conferma la volontà della Lazio di osservare anche attaccanti giovani, dotati di margini di crescita e già abituati a confrontarsi con un torneo competitivo. Il centravanti del Levante ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, diventando uno degli elementi più incisivi della squadra.

Il club biancoceleste starebbe valutando attentamente il suo profilo, senza però aver ancora trasformato il gradimento in una vera trattativa. Prima di compiere passi concreti sarà necessario comprendere la disponibilità della società spagnola a negoziare eventualmente una cifra inferiore rispetto alla clausola.

Carlos Espí, attenzione alla concorrenza del Bologna

Sul giovane attaccante non ci sarebbe soltanto la Lazio. Anche il Bologna segue con attenzione Espí da diversi mesi e avrebbe inviato più volte i propri osservatori in Spagna per valutarlo dal vivo.

Il monitoraggio del club rossoblù appare dunque consolidato. A complicare ulteriormente lo scenario si aggiunge inoltre l’interesse manifestato da alcune società di Premier League, potenzialmente dotate di una maggiore capacità economica per affrontare una valutazione così elevata.

Carlos Espí, i numeri dell’ultima stagione

Le statistiche spiegano perché Carlos Espí sia finito nel mirino di diverse squadre. Nell’ultima stagione di Liga, il classe 2005 ha totalizzato 25 presenze, segnando 11 gol. Una media particolarmente positiva, con una rete realizzata ogni 121 minuti trascorsi in campo.

Il centravanti ha lasciato il segno anche in Coppa del Re, competizione nella quale ha messo a referto 2 gol in 2 partite. Numeri che ne certificano l’efficacia sotto porta e che hanno acceso l’interesse della Lazio.

La società biancoceleste continuerà a monitorare il giocatore, consapevole però della difficoltà dell’affare. Il gradimento è forte, ma per trasformare Espí in un obiettivo concreto serviranno condizioni economiche più accessibili e un’apertura da parte del Levante.