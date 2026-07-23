Markmann del Nordsjaelland nuovo nome per la difesa di Gattuso! Fabiani ci prova

Noah Markmann è un nome molto caldo per rinforzare la difesa della Lazio: il direttore sportivo Angelo Fabiani vuole fare un tentativo

La Lazio amplia la propria lista di osservati per rinforzare il reparto difensivo. Il club biancoceleste sta seguendo Sergi Dominguez, ma ha rivolto la propria attenzione anche verso un altro giovane profilo del calcio europeo.

Il nome nuovo è quello di Noah Markmann, difensore danese classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland. Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà attraverso i propri canali social, la società capitolina starebbe monitorando con interesse il ragazzo e potrebbe approfondire i contatti già nel corso dei prossimi giorni.

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Markmann entra nella lista per la difesa

Noah Markmann rappresenta un profilo differente ma altrettanto interessante rispetto a Sergi Dominguez. Il difensore del Nordsjaelland è alto 190 centimetri, una caratteristica che gli garantisce una struttura fisica già rilevante nonostante la giovane età.

La Lazio lo starebbe seguendo con particolare attenzione, valutando la possibilità di trasformare il gradimento in una vera trattativa. Al momento non viene segnalato un accordo, ma l’interesse potrebbe tradursi presto in nuovi approfondimenti tra le parti. La società biancoceleste dovrà comprendere le condizioni eventualmente richieste dal club danese e valutare quale percorso proporre al classe 2007.

Lazio, prosegue l’attenzione verso i giovani europei

L’interesse per Markmann si inserisce in una ricerca più ampia. La dirigenza vuole individuare elementi che possano rappresentare non soltanto rinforzi per il presente, ma anche investimenti da valorizzare nelle prossime stagioni.

Il calcio danese viene osservato con attenzione dalla Lazio, che ha già in rosa Oliver Provstgaard, connazionale del giovane centrale del Nordsjaelland. La priorità resta quella di individuare giocatori compatibili con le necessità della squadra, senza rinunciare alla prospettiva e alla possibilità di costruire valore nel tempo.

Resta viva anche la pista Sergi Dominguez

Parallelamente al monitoraggio di Noah Markmann, resta sul tavolo il nome di Sergi Dominguez. Il difensore è attualmente concentrato sugli impegni europei della Dinamo Zagabria, impegnata nel percorso preliminare della Champions League.

La sua situazione potrebbe quindi richiedere tempi e valutazioni differenti. La Lazio, nel frattempo, mantiene aperte più strade per non farsi trovare impreparata e per confrontare caratteristiche tecniche, costi e possibilità di sviluppo dei vari giocatori seguiti.

Markmann Lazio, possibili nuovi contatti nei prossimi giorni

I prossimi giorni potrebbero chiarire quanto sia concreta la pista che conduce a Markmann. La trattativa potrebbe essere approfondita a breve, ma allo stato attuale non è possibile confermare che sia già entrata in una fase avanzata.

Il classe 2007 resta comunque un nome da tenere sotto osservazione. La sua giovane età, la struttura fisica e l’appartenenza a un club conosciuto per il lavoro sui talenti lo rendono un profilo coerente con la nuova ricerca della Lazio, pronta a valutare un altro possibile investimento per il futuro della propria difesa.