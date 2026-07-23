Romagnoli in stand-by, Raiola spiega lo stop: «L’operazione resta aperta». La Lazio non fissa scadenze

Alessio Romagnoli al momento resta alla Lazio data la situazione che sta paralizzando il calciomercato dell’Al Sadd. La ricostruzione di Raiola

Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd resta in una fase di attesa. A chiarire le ragioni del rallentamento è stato Vincenzo Raiola, agente del difensore della Lazio, intervenuto ai microfoni di ChiamarsiBomber per ricostruire gli ultimi sviluppi della trattativa.

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Il club qatariota continua a considerare Romagnoli un obiettivo, ma al momento non può formalizzare accordi con la società biancoceleste. Il principale ostacolo non sarebbe legato alla volontà delle parti, bensì alla mancata assegnazione del budget destinato al mercato delle squadre del Qatar.

Nel frattempo, il centrale svolgerà sta svolgendo (i questi minuti) i test di idoneità con la Lazio. Il suo entourage, tuttavia, non intende ancora prendere in considerazione una permanenza definitiva a Formello e attende aggiornamenti dalle autorità qatariote. L’agente Vincenzo Raiola ha spiegato che l’operazione è stata frenata inizialmente dal lutto nazionale proclamato in Qatar e successivamente dalle nuove priorità stabilite dal governo del Paese. Le sue parole:

«In primis la trattativa ha subito un rallentamento alla luce della morte dell’ex emiro (Hamad Bin Khalaifa al Thani, n.d.r.), in seguito alla quale è stato dichiarato lutto nazionale in tutto il paese. A questo si aggiunge la questione relativa alla guerra: di recente si è registrato l’attacco a un pozzo petrolifero in Qatar. Da qui, la decisione del ministero che si occupa della gestione dello sport di investire risorse principalmente sulla difesa.

Una situazione ritenute prioritaria rispetto al calcio. Il calcio è stato momentaneamente messo in secondo piano: il ministero dovrebbe fornire il budget da investire sul mercato e, al momento, questo passo non è stato ancora fatto. Di conseguenza i club qatarioti non possono prendere accordi con altre società. Al momento, si attende che il ministero metta a disposizione il budget previsto per il mercato.

L’Al-Sadd vuole Romagnoli e l’operazione resta aperta, ma ad oggi non può firmare nessun accordo per il trasferimento fino a quando non si sbloccherà la situazione relativa al budget. Confermo che domani (oggi, n.d.r.) svolgerà i test, mentre su un possibile futuro alla Lazio adesso non ci pensiamo. Come detto, aspettiamo notizie dal ministero del Qatar. La Lazio ha messo una deadline? No».

Nonostante il rallentamento, l’affare non può quindi essere considerato saltato. L’Al-Sadd continua a volere Romagnoli, mentre il suo entourage attende lo sblocco del budget. Fino ad allora, il difensore completerà i test con la Lazio e rimarrà in attesa di conoscere il proprio futuro.